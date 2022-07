Premium Het beste van De Telegraaf

Leraren overspoeld door berichtjes van recruiters met eurotekens in hun ogen

Door Emile Kossen en Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Simone Fomenko is kritisch op de rol van bemiddelaars. „Het is een waterbedeffect: je haalt leraren van de ene plek weg en zet ze elders neer. En dat met gemeenschapsgeld.” Ⓒ APA

In bijna geen sector bestaat zo’n groot tekort als in het onderwijs. En dus hebben leraren de banen voor het uitkiezen en zijn er detacheerders die een slaatje proberen te slaan uit de crisis. Leraren worden overspoeld door berichtjes van recruiters met eurotekens in hun ogen.