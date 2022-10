’Energielasten vagen winsten bij horeca weg, dus sluiting dreigt’

Premium Financieel

Werknemer krijgt lucht: lonen stijgen hard in nieuwe cao’s

De lonen in Nederland stijgen steeds harder. In de nieuwe cao’s die in september werden afgesproken gaan werknemers er gemiddeld 4,4 procent op vooruit. Intussen neemt de druk op bonden en werkgevers toe om eerder gesloten cao’s open te breken.