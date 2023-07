Philips wordt niet vertrouwd; ’twijfel of groei aanhoudt’

Amsterdam - Het geplaagde techconcern Philips kwam maandag met beter dan verwachte resultaten over het afgelopen kwartaal en verhoogde zijn raming voor het hele jaar, maar eindigde met een afstraffing van 5,8% op zijn koers toch onderaan in de AEX. „Er is nog veel onzekerheid.”

Hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH