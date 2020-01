’Verlaging woningforfait sigaar uit eigen doos’

In de Miljoenennota 2019 meldde het kabinet dat de hypotheekrenteaftrek drastisch sneller wordt afgebouwd, totdat per 2023 het basistarief van 36,95 procent is bereikt. Om die tegenvaller te compenseren gaat het eigenwoningforfait van 0,65% in 2019 naar 0,60% in 2020 voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000,- en € 1.080.000. Dat komt neer op een daling van ruim 7%.

De huiseigenaren hebben daar weinig tot niks aan, stelt Van Bruggen Adviesgroep vast. „Door de gemiddelde stijging van de waarde van woningen met 6% komt er per saldo nagenoeg net zoveel eigenwoningforfait binnen in 2020 als in 2019.” Kortom: de huizenbezitters schieten er ook nauwelijks iets mee op. Is de woning meer dan 8,3% in waarde gestegen, zeggen de financieel adviseurs, dan moet men zelfs meer eigenwoningforfait bijtellen.