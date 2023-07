VDL houdt 85 miljoen over aan stukgelopen overnamedeal met Rivian

Het Amerikaanse Rivian, fabrikant van elektrische bestelbusjes, pick-ups en SUV’s, was lang in beeld bij VDL Nedcar in Born. „We hadden een akkoord. Ja, er was een handtekening”, zei VDL-hoofddirectielid en voormalig Nedcar-directeur Paul van Vuuren afgelopen maandag tegen Statenleden in Maastricht. „Het vervelende is dat op het een of andere moment ook dat contract, net als het contract van BMW, niet is doorgegaan.”

Uit de passage in de jaarrekening valt af te leiden dat Rivian VDL Nedcar zou overnemen. De vergoeding staat in de boeken ’voor een niet tot stand gekomen aandelentransactie’. Naar verluidt heeft Rivian voor exclusieve rechten 100 miljoen betaald. Daarvan is zo’n 15 miljoen door VDL gespendeerd aan investeringen. De resterende 85 miljoen zijn opgevoerd op de jaarrekening 2022.