Column: weer in het oog van de storm

Ruim tien jaar geleden werkte ik in de dealingroom van zakenbank The Royal Bank of Scotland (RBS) aan de Amsterdamse Zuidas. Mijn blackberry (een hypermodern toestel) ging af. De Telegraaf: „Zou je het leuk vinden om een column voor de zaterdagkrant te schrijven?”