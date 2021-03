Winkels blijven gesloten, brancheclub in hoger beroep

De voorzieningenrechter is onder meer van mening dat de noodzaak tot het handhaven van de maatregel van sluiting van de niet-essentiële detailhandel nog onverkort aanwezig is, terwijl daarnaast het voortduren van deze maatregel proportioneel en evenredig is. „Zoals gezegd, mag door de Staat in zijn besluitvorming in zwaarwegende mate worden afgegaan op de bevindingen en adviezen van het OMT”, zo staat te lezen in het vonnis.

INretail gaat voorbereidingen treffen om in hoger beroep te gaan. „We zien kansen en mogelijkheden en vinden dat een betere belangenafweging moet worden gemaakt, want winkels kunnen veilig open. Het kabinet volgt naadloos de adviezen op van het OMT, maar die zijn uitsluitend gebaseerd op medische afwegingen. De economische en maatschappelijke gevolgen hebben enorme impact, maar die maakt de rechter door deze uitspraak van ondergeschikt belang en dat vindt INretail principieel onjuist. Daarom knokken we door.”

Winkeliers hebben het sinds de sluiting halverwege december zwaar te verduren. Veel kledingzaken zitten opgescheept met uitpuilende magazijnen en kunnen hun voorraden amper kwijt. De invoering van click & collect en het op afspraak winkelen en de verdere versoepelingen waarbij winkels per 25 vierkante meter een klant kunnen ontvangen, zijn slechts een doekje voor het bloeden.

„De huidige situatie is voor ondernemers als ademen door een rietje en volstrekt onvoldoende om op een rendabele manier te kunnen ondernemen. Daardoor staan 50.000 tot 60.000 banen op de tocht en dreigt een kaalslag met enorme maatschappelijke en economische gevolgen”, aldus INretail.