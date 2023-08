Flitsbezorger Getir schrapt wereldwijd 2500 banen

Het van oorsprong Turkse bedrijf trok zich onlangs terug uit een aantal landen, zoals Italië en Portugal, om zich beter te kunnen concentreren op landen waar de kans om winst te maken groter is. Getir blijft daarom in Nederland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten actief.

Getir meldde in juli nog nieuw geld op te willen halen bij investeerders. In een nieuwe verklaring over de reorganisatie zegt Getir zich volledig in te zetten voor „toekomst van de sector waarin het acht jaar geleden pionierde en blijft deze in de toekomst leiden.”

Flitsbezorgers als Getir groeiden hard tijdens de coronapandemie, toen het online bestellen van boodschappen aan populariteit won door de lockdowns. Maar ondanks die groei waren de diensten nog niet winstgevend. Door de hoge inflatie kregen de bedrijven het lastiger om klanten te winnen. Daarnaast zijn investeerders minder snel geneigd veel geld in nieuwe bedrijven te steken door de oplopende rentes.