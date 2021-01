Stress bij zelfstandige pakketbezorgers om hoge werkdruk en extra kosten

Daarvoor waarschuwt de Belangenvereniging voor Pakket Distributie (BVPD), de brancheorganisatie voor zelfstandige pakketbezorgers. De BVPD zegt dat PostNL dat zonder overleg besloten heeft.

Dat betekent volgens de brancheorganisatie in de praktijk dagelijks overwerk. Sinds half november werken de zelfstandige bezorgers zes dagen per week en moeten ze tot 40 pakketten per uur bezorgen. BVPD-voorzitter Ruud Wassenaar schrijft in een brief aan PostNL-topvrouw Herna Verhagen dat de pakketbezorgers die PostNL inzet „op omvallen staan” en dat de „grens bereikt is.”

Volgens de BVPD geven sommige onderaannemers routes terug aan PostNL, omdat „ze het niet langer kunnen bolwerken.” Ook geven bezorgers aan het werk niet meer te willen doen omdat „het onmenselijke wordt gevraagd.”

De belangenvereniging wil dat PostNL een scherper onderscheid maakt tussen urgente pakketten, zoals medicatie en eerste levensbehoeften, en luxeartikelen. Dan wordt het dagelijks te bezorgen aantal pakketten behapbaar. Ook wil de vereniging compensatie voor extra kosten. PostNL rekent volgens de BVPD namelijk een opslag van 25 cent per pakket vanwege extra inzet van personeel en materieel, maar heeft de tarieven van onderaannemers verlaagd. „Tenenkrommend”, aldus BVPD.

PostNL was nog niet direct bereikbaar voor commentaar.