Column: Ondernemers onnodig over de kling gejaagd

Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank, vindt faillissement soms te beste optie. Ⓒ ANP

Klaas Knot zei het dinsdag ook weer. Ondernemers moeten zich nu maar gaan afvragen of ze hun bedrijf wel zullen voortzetten. Misschien is failliet gaan of minstens de boel reorganiseren de beste optie. De zwakke bedrijven vallen dan nu af, aldus de president van De Nederlandsche Bank.