Beursblog: Just Eat en Shell geven AEX winst, Arcadis bloeit op na overname

Door Redactie DFT

Amsterdam - De AEX is maandag met 1,3% winst de handel begonnen. Just Eat, Shell, ArcelorMittal en de techfondsen ASML en ASMI trekken de kar. Arcadis verlevendigt de Midkap met forse winst. Azië is hoger de handel uit gegaan. Beleggers in Europa kijken naar de inflatiecijfers van dinsdag en vooral het ECB-rentebesluit van donderdag. Futures in New York staan hoger.