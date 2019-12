Autofabrikant Hyundai gaat flink investeren

Dat liet Hyundai weten tijdens een investeerdersbijeenkomst. De producent van de Sonata Sedan en de Palisade heeft de ambitie om in 2025 de derde verkoper te zijn van op elektriciteit of waterstof aangedreven auto’s. Het bedrijf wil tegen die tijd jaarlijks zo’n 560.000 elektrische en 110.000 waterstofauto’s verkopen.

Hyundai volgt concurrenten zoals Volkswagen, die ook grote investeringen hebben aangekondigd in auto’s op elektriciteit en met weinig uitstoot. Als de investering uitpakt als gepland, zal Hyundai 5 procent van de wereldwijde automarkt in handen hebben, verwacht de onderneming. Nu is dat 4 procent.

