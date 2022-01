’Unilever overweegt hoger bod op GSK-divisie’

Unilever legt in een verklaring uit dat de GSK-divisie duidelijk past in de toekomstige plannen van het concern dat zich meer en meer op gezondheid, beauty en hygiëne wil richten. Tegenover de eventuele overname van de consumententak van GSK staat ook dat Unilever versneld afscheid wil doen van merken die niet meer binnen de strategie passen. Dat is ook nodig om geld op te halen voor overnames.

Unilever bevestigde eerder dat het met een zak geld op de stoep stond bij GSK voor de overname van de divisie. De bestuursraden van GSK en van farmaceut Pfizer, dat een minderheidsbelang heeft in GSK, vonden het bod van €60 miljard evenwel te laag.

Een overname van de GSK-divisie zou de grootste ooit zijn voor Unilever. Dat past ook in de ambitie van topman Alan Jope, die anders dan zijn voorganger Paul Polman grotere en gedurfdere overnames zou willen doen. Bij een eventuele overname zou Unilever ook een aantal merken van GSK aan derden kunnen verkopen, aldus kenners.

Aanvullende financiering

Volgens persbureau Bloomberg zou Unilever al met banken praten over aanvullende financiering voor een hoger bod, maar daarover zegt het bedrijf in de verklaring niets.

GSK is van plan de consumentendivisie dit jaar op eigen benen te zetten en naar de beurs te brengen. Analisten schatten de waarde van de tak nu in op zo'n 48 miljard pond, maar GSK houdt in maart een investeerdersdag en met de informatie die dan naar buiten komt kan de waardering mogelijk worden bijgesteld.