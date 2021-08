De varende Rolls-Royce van Freddy Heineken

De Stan Huygens op de Amsterdamse wateren Ⓒ foto De Telegraaf

Het schip is gebouwd in opdracht van Freddy Heineken, wist kapitein Andries de Weerd: „En hij noemde het naar zijn favoriete journalist.” Het schip dateert van na de ontvoering van de biermagnaat en het heeft ramen van kogelvrij glas. „Heineken ontving graag zijn gasten op het schip”, zei de enthousiaste kapitein: „De Rolls-Royce van de Amsterdamse wateren!”

Juul Vredenbregt (l.), van rederij Van Hulst, met Jan Slagter aan boord. Ⓒ Foto De Telegraaf

Sinds kort heeft het een onhoorbare elektromotor. ,Soms wel gevaarlijk met onervaren waterfietsers”, ondervond De Weerd. „Die horen je niet aankomen.”

Slagter, voorin het schip, kon ook zijn secretaresse Carla Lubbers niet horen, die hem van achterin het schip probeerde te bellen. „Hij moet nog even iets doen”, zei ze bezorgd. Uiteindelijk stond ze op achter de met linnen gedekte tafel, terwijl ze zei: „Hij moet nog tekenen voor de salarissen van deze maand.” Opgelucht liep ze even later naar haar eigen bord: „Geregeld!”

Joost Hoogewerf, chef-kok van NH catering & events, in de kombuis. Ⓒ foto De Telegraaf

Terwijl chef-kok Joost Hoogewerf van NH Catering & Events vier gangen uit de piepkleine, bloedhete kombuis toverde, draaiden op de terrassen langs de kant de gezichten mee als het stijlvolle schip van rederij Van Hulst voorbij gleed. Aan boord vertelde Peter Contant, hoofdredacteur van Max Magazine, dat zijn blad nu groter is dan Libelle en dat het met 216.000 betalende abonnees het grootste weekblad van het land is.

Arjan Schoon, operationeel manager van NH catering & events.. Ⓒ De Telegraaf

Varend moest Jan Slagter denken aan de winterversie van zijn programma Denkend aan Holland, dat André van Duin en Janny van der Heijden opnemen in Friesland: „Ze gaan de Elfstedentocht maken per boot.” Maar eerst kijkt hij uit naar de uitzending op 8 september van de onthulling van het kunstwerk voor de zorg, door prinses Margriet: „Een waardering voor de goede zorg in de corona-crisis. Het is van de Stichting Dank Helden van de Zorg”, zei hij over de organisatie waarvan hij ambassadeur is.