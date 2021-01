Mes in beloning topman Goldman Sachs om fraudeschandaal

Goldman Sachs sloot eerder grote deals voor het Maleisische staatsfonds 1MDB. De voormalige premier van het land, Najib Razak, werd veroordeeld voor het wegsluizen van grote sommen geld uit dat fonds. De Maleisische regering richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. De Amerikaanse justitie schat dat er miljarden dollars uit het fonds zijn verdwenen.

Schikking

Goldman Sachs zelf trof in oktober een schikking van 2,9 miljard dollar met Amerikaanse openbaar aanklagers, omdat het via omkoping lucratieve opdrachten van 1MDB had binnengehaald. In totaal was de bank meer dan 5 miljard dollar kwijt aan de afhandeling van civiele en strafrechtelijke onderzoeken.

De kwestie was reden voor de bank om Solomon de 'boete' van 10 miljoen dollar op te leggen. Los daarvan hield de bank het loon van Solomon gelijk aan een jaar eerder.

Goldman sloot afgelopen jaar af met een 22 procent hogere winst, terwijl de bank ook de hoogste boete ooit kreeg in de VS voor een buitenlandse omkopingszaak. Hoewel Salomon nooit schuldig is bevonden, vond de bank het gepast om in totaal 31 miljoen dollar aan beloning in te houden voor de topbestuurders van de bank.

Eerder maakte Morgan Stanley bekend de beloning van topman James Gorman met 22 procent te verhogen naar 33 miljoen dollar. Daarmee is hij de bestbetaalde bankbaas in de Verenigde Staten. Hij streefde Jamie Dimon van JPMorgan Chase voorbij. Die bank hield de beloning voor de topman op jaarbasis gelijk op 31,5 miljoen dollar.