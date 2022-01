Beleggers beleven beroerde beursmaand: rente-angst doet miljarden verdampen

Premium Financieel

Voor ’voorbeeldige’ Draghi begint race tegen klok na presidentsaga

De Europese Unie haalt opgelucht adem. De herverkiezing van Sergio Mattarella als president van Italië en Mario Draghi die aanblijft als premier, is de beste garantie voor een Italiaans pro-EU-beleid. De vraag is wel hoe lang: over iets meer dan een halfjaar begint de campagne voor de parlementsverk...