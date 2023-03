Premium Het beste van De Telegraaf

’Zieke’ vrouw was gewoon aan het werk en moet royale ton terugbetalen

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

De eigenaresse van een broodjeszaak en haar man werkten gewoon door terwijl ze ook uitkering verzekering opstreken. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Ruim vijf jaar lang ontving een vrouw €2000 per maand van Klaverblad Verzekeringen omdat ze arbeidsongeschikt zou zijn. Maar in 2020 ontdekte de verzekeraar bij toeval dat de vrouw in het frauderegister was opgenomen vanwege een andere zaak. Klaverblad stopte de uitkering en vorderde ruim €126.000 aan eerder uitgekeerde bedragen terug.