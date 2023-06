Nederlanders blijven sparen, maar kiezen vaker voor depositorekening

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Nederlanders sparen stug door. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Nederlandse spaarrekeningen blijven groeien. In totaal zetten huishoudens in april samen €385 miljoen opzij bij Nederlandse banken. Opvallend is dat de gewone spaarrekeningen een beetje zijn geplunderd, terwijl deposito’s, waarbij je geld voor een bepaalde tijd vastzet voor meer rente, winnen aan populariteit.