Rabo vermindert rentepijn voor rijke spaarders

De renteverhoging gaat in per 1 augustus. Rabobank zegt hiermee de stap te volgen van de ECB. Die kondigde donderdag op een bijeenkomst in Amsterdam aan de depositorente in juli van -0,5% te verhogen naar -0,25%. In september moet deze rente weer 0% zijn.

In een verklaring stelt directievoorzitter Wiebe Draijer de negatieve rente ’een onwenselijk verschijnsel’ te vinden: ,,Voor onze klanten en voor de economie als geheel. Het financiële systeem is niet ingericht op een situatie waarin rentes langdurig negatief zijn. Daarom willen we voor al onze klanten zo snel als mogelijk het rekenen van een negatieve rente beëindigen.”

Zoals nagenoeg alle banken vraagt Rabobank een rente van een half procent aan spaarders en bedrijven met meer dan €100.000 op de bank. Voor spaarsaldo onder dit bedrag verandert er voorlopig niets aan de nulrente.