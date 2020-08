Koning Marokko verleent gratie

Koning Mohammed na zijn recente toespraak met zijn zoons kroonprins Hassan (l.) en prince Moulay Rachid. (r.). Ⓒ Foto AFP

Wie jarig is, trakteert. Zodoende had de Marokkaanse koning Mohammed VI een mooie attentie voor 1446 veroordeelden in zijn land. Vanwege de 21ste verjaardag van zijn troonsbestijging werden zij vrijgelaten uit de cel of kregen zij strafvermindering.