Wiebes: investeringsfonds eerder aanjager dan blijver

Het fonds moet niet te lang actief blijven in sectoren waar de geldproblemen al zijn opgelost.

„We hebben geen overheid en geen InvestNL meer nodig als we ergens al veel ervaring mee hebben”, zegt de bewindsman bij de lancering van het langverwachte fonds.

InvestNL zal zich in eerste instantie focussen op projecten die bijdragen aan de energietransitie. Er zijn momenteel veel groene initiatieven die nog veel geld nodig hebben om tot stand te komen. Samen met particuliere investeerders zal het fonds, onder leiding van oud-PvdA-minister Wouter Bos, geld steken in dat soort projecten.

„Maar wel met het doel dat we er straks weer een normale sector van maken”, benadrukt Wiebes. Daarna moet het fonds zich richten op andere problemen in de samenleving. Als voorbeeld noemt Wiebes de gezondheidszorg, of zelfs het stikstofprobleem.