Economische groei VS blijft 2,1%

Economen hadden in doorsnee al verwacht dat het bruto binnenlands product (bbp) van 's werelds grootste economie niet zou worden bijgesteld. In het derde kwartaal van 2019 was ook sprake van een groei met 2,1 procent.

De orders voor duurzame goederen in de Verenigde Staten zijn in januari met 0,2 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Handel op basis van een voorlopig cijfer.

Economen gingen in doorsnee uit van een afname van 1,5 procent voor de bestellingen van goederen die langer dan drie jaar meegaan. In december namen die orders nog met een bijgestelde 2,9 procent toe. Eerder was voor die maand een stijging met 2,4 procent gemeld.

Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is vorige week met 8000 gestegen tot 219.000. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Arbeid bekend.

Economen gingen gemiddeld uit van 212.000 steunaanvragen. Een week eerder ging het om een herziene 211.000 aanvragen.