Klassiek scoort!

Weldoener Cor van Zadelhoff (l.), tv-veteraan Fons van Westerloo en Ed Nijpels. Ⓒ FOTO’S AB BLAUW

Het idee van horeca-ondernemer Hans Duijf en Theo Inniger, destijds directeur van Hotel Pulitzer, om in 1981 een gratis Prinsengrachtconcert in de buitenlucht te organiseren mondde uit in een mooie traditie. Dat het concert nog steeds aanslaat, bewezen de 10.000 bezoekers en de 718.000 tv-kijkers. En dat op NPO 2.