Vast contract terug bij Eneco, als eerste van grote energiebedrijven

Het contract is voor iedereen beschikbaar en gaat nog deze winter in, zegt de energiereus. Voor consumenten met een verbruik boven het prijsplafond kan dit een interessante keuze zijn. Volgens Eneco waren de stijgende prijzen op de energiemarkt in het najaar van 2021 aanleiding om te stoppen met het aanbieden van vaste contracten. Zou zou ’worden voorkomen dat klanten voor langere tijd te maken kregen met hoge vaste prijzen’. Van de grote drie energiebedrijven is Eneco de eerste met weer een vast contract. Het iets kleinere Greenchoice biedt al wel langer halfjaarcontracten aan.

Meer in toekomst

Eneco zegt ook voornemens te zijn weer vaste contracten met een langere looptijd dan en halfjaar aan te bieden. Die komen wanneer het nieuwe beleid rondom de opzegvergoedingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in werking treedt, zeggen ze. Voor de contracten die tot die tijd worden afgesloten, geldt het huidige beleid: de klant krijgt bij een tussentijdse opzegging een boete van €50 per stroom- of gascontract.

Bij het afsluiten van een vaste prijs contract verandert er niets aan het prijsplafond. Het prijsplafond blijft gelden voor een gasverbruik tot 1200 kubieke meter en stroom tot 2900 kilowattuur. Alleen voor het verbruik hierboven betaalt de afnemer het tarief uit zijn contract.

Limiet

Het aantal vaste contracten met een looptijd van zes maanden is vooralsnog beperkt beschikbaar. Zowel de energieprijzen op de inkoopmarkt als de potentiële vraag naar vaste contracten met een korte looptijd is onvoorspelbaar. Op basis van de interesse in het product zegt Eneco ’de beschikbaarheid wekelijks aan te passen’.