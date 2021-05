Binnenland

Kamer wil gratis PCR-coronatest voor Nederlandse vakantiegangers

Vakantiegangers in Nederland die komende zomer naar het buitenland willen maar nog geen coronavaccin hebben gekregen, moeten gratis een PCR-test kunnen krijgen, vindt een meerderheid van partijen in de Tweede Kamer. De Europese Commissie wil dat ook, maar het demissionaire kabinet is er niet happig ...