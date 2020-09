Just Eat Takeaway sterk in vlakke AEX

De AEX stond na tien minuten handel 0,1% lager op 552,1 punten. De AMX steeg 0,6% naar 815,4 punten.

Elders in Europa bewogen de beursgraadmeters ook nauwelijks, nadat maandag al rustig was verlopen.

Dit in tegenstelling tot de VS, waar sprake is van een uitbundige stemming. Na de plussen van 1,2% tot 1,8% maandag wezen de indexfutures erop dat de belangrijkste Amerikaanse graadmeters om half vier zo’n 0,4% hoger gaan openen.

In Azië was het beeld vanochtend gemengd. De Japanse Nikkei-index sloot 0,4% lager. De Chinese beurzen wonnen licht terrein, mede dankzij opbeurend economisch nieuws uit eigen land. De industriële productie is in augustus met een sterker dan verwachte 5,6% gestegen en de detailhandelsverkopen lieten voor het eerst dit jaar een stijging zien.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging maaltijdbesteldienst Just Eat Takeaway met een plus van 1,9% aan kop, na een koopadvies van Citi. De Amerikaanse bank hanteert een koersdoel van €138.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI volgde met een vooruitgang van 0,8%.

ABN Amro verloor na de fraaie plus op maandag 0,7%. Naar verluidt zijn de Zwitserse banken UBS en Credit Suisse een onderzoek naar een mogelijke fusie gestart. Voormalig ING-topman Ralph Hamers neemt dit najaar bij UBS het roer over.

Bij de middelgrote fondsen blonk vastgoedbedrijf Eurocommercial Properties met een plus van 8% uit, na door JPMorgan van de verkooplijst te zijn gehaald.

Verlichtingsbedrijf Signify steeg 4%, na door Goldman Sachs op de favorietenlijst te zijn gezet.

Smallcap Forfarmers won 0,2%, in reactie op de bekendmaking van zijn financiële doelstellingen voor de komende vijf jaar.

Kiadis Pharma steeg 4% op de lokale markt, dankzij de ontvangst van een subsidie van $9,5 miljoen uit de VS voor de verdere ontwikkeling van een coronamedicijn. Het biotechnologiebedrijf had hier maandag al op gehint, toen goedkeuring van toezichthouder FDA werd gekregen voor de start van een klinische studie naar behandeling van Covid-19.