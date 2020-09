Zon breekt door op Damrak met Duitse opsteker

De AEX stond om rond twaalf uur 0,7% hoger op 556,4 punten. De AMX steeg eveneens 0,7% naar 816,09 punten.

Elders in Europa trokken de beursgraadmeters ook aan. De Britse FTSE 100 en de Franse CAC 40 wonnen 0,8% respectievelijk 0,5%. De Duitse DAX ging 0,3% vooruit.

In de ochtend kwam er meevallend macronieuws vanuit Duitsland. Het vertrouwen van beleggers in de vooruitzichten voor de eigen economie steeds deze maand harder dan vooraf werd voorzien. Ook de macrocijfers uit China vielen mee. Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen, benadrukt dat vooral de groei van de detailhandelsverkopen in het Aziatische land bemoedigend is te noemen. „Dat was voor de eerste keer sinds de uitbraak van de coronapandemie.”

Volgens Versteeg is het verder afwachten op het Amerikaanse rentebesluit dat morgenavond naar buiten komt. „Met de recente aanpassing van de inflatiedoelstelling door de Federal Reserve is er voorlopig geen renteverhoging te verwachten.”

Versteeg kijkt nog steeds met een positieve blik naar de aandelenmarkt. „Er is wat meer volatitliteit in de markt, maar je ziet dat beleggers het stof van de techcorrectie in de afgelopen week weer van de schouders slaan. Naar verwachting blijven techfondsen de kar trekken vanwege de mooie winstgroei doordat ze nog steeds profiteren van het massale thuiswerken door de coronacrisis.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging maaltijdbesteldienst Just Eat Takeaway met een plus van 1,8% aan kop, na een koopadvies van Citi. De Amerikaanse bank hanteert een koersdoel van €138.

Zwaargewicht Shell volgde met een winst van 1,5%, gesteund door een herstel van de olieprijzen. Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voorziet dat het herstel van de oliemarkt in de tweede helft van dit jaar minder sterk zal uitvallen dan eerder gedacht.

ABN Amro raakte na de fraaie plus op maandag 1,1% kwijt. Naar verluidt zijn de Zwitserse banken UBS, waar voormalig ING-topman Ralph Hamers binnenkort het roer overneemt, en Credit Suisse een onderzoek naar een mogelijke fusie gestart.

Bij de middelgrote fondsen blonk Eurocommercial Properties met een koerssprong van 11,4% uit, nadat JPMorgan het vastgoedbedrijf van de verkooplijst heeft gehaald.

Signify zat ook in de lift een vooruitgang van 5%, Goldman Sachs heeft het verlichtingsbedrijf op de favorietenlijst gezet.

SBM Offshore kreeg er na een forse opleving rond de lunch 3% bij.Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat de dienstverlener voor de olie-industrie exclusieve onderhandelingen voert met de Braziliaanse oliegigant Petrobras voor de lucratieve levering van een drijvend productieplatform om gas en olie te produceren.

Vopak daarentegen verloor 1,8%. Maandag hadden beleggers nog voorzichtig positief gereageerd op een overname van terminals in de VS.

Smallcap Forfarmers won 0,9%, in reactie op de bekendmaking van zijn financiële doelstellingen voor de komende vijf jaar. Het veevoederbedrijf wil verder groeien in Europa en meer dividend uitkeren.

Kiadis Pharma schoot 11,4% omhoog op de lokale markt, dankzij de ontvangst van een subsidie van $9,5 miljoen uit de VS voor de verdere ontwikkeling van een coronamedicijn. Het biotechnologiebedrijf had hier maandag al op gehint, toen goedkeuring van toezichthouder FDA werd gekregen voor de start van een klinische studie naar behandeling van Covid-19. Zakenbank KBC zag aanleiding het koersdoel tot €2,80 te verhogen, maar bleef bij zijn houdadvies.

