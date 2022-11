Een kruiwagen is nodig om de top te bereiken

„We hebben allemaal zo iemand nodig”, zei Dimitri de Vreeze in evenementenlocatie Capital C in Amsterdam. Hij is mede-topman van DSM en winnaar van de Young Captain Award in 2006. Hij vertelde tijdens de recente uitreiking over de toenmalige DSM-baas Peter Elverding: „Hij droeg mij voor als kandidaat.”

Dimitri de Vreeze (l.), Dries van der Vossen (m.), bestuursadviseur van De Bestuurskamer en een van de grondleggers van de Award, met SHV-bestuurder en jurvoorzitter Eelco Hoekstra. Ⓒ Foto Anko Stoffels

ING-directielid Pim van der Velden (l.), Hein Schumacher en Marije Hulshof. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Nu keek Marije Hulshof, bestuurslid van ingenieurs- en architectenbureau Haskoning, hoe de door haar aangedragen kandidaat Sabine Bink op het podium de zaal toesprak: „Jongeren vinden bewust leven belangrijker dan inkomen. Daar moeten we als leiders aan beantwoorden.” En Hein Schumacher, Young Captain in 2012 en nu topman van FrieslandCampina, hoorde zijn eigen kandidaat Carlijn Janssen krachtig verklaren: „In mijn visie is het extreem belangrijk om een goed inkomen te realiseren voor boeren.”

Kandidaten Carlijn Janssen (l.), Sabine Bink (m.) en Marleen Smits met minister Liesje Schreinemacher. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Winnaar van de Young Captain Award werd Marleen Smits, directielid van de Shell-shops in de Benelux en Frankrijk. Zij vertelde op het podium hoe zij voor de prijs moest solliciteren bij Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. Ook Smits gaf haar geloofsbrieven af: zij vindt dat bestuurders bezig moeten zijn „met hogere, maatschappelijke doelen.” Leiders in het bedrijfsleven moeten in haar ogen voortrekkers zijn van oplossingen voor de energietransitie.

Dolf van den Brink (l.) met tafelgenoten Anick van Calster, ambassadeur van België, en Koen Becking, rector magnificus van Nyenrode. Ⓒ Foto Anko Stoffels

Dolf van den Brink, topman van Heineken, speechte over zijn eigen weg naar de top.

„Vaak gaat het bij leiderschap om zaken als visie, lef, moreel kompas en authenticiteit”, begon hij. „Dan denk ik: ’Hóe dan?’” Wat hem betreft gaat leiderschap over „een pad waarop je jezelf leidt.” Waarop je eerst stopt met het afschudden van je onzekerheid en het voldoen aan verwachtingen van anderen. Waarop je vervolgens jezelf richt op anderen, het team, de organisatie: „Vertrouwen krijg je alleen als je het geeft. Het gaat niet om visie of strategie.” Tenslotte moet je het pad vinden dat zijn eigen vader hem aangaf. Die was de derde kruiwagen op zijn persoonlijke pad. Eerst was het zijn vrouw Saskia, daarna een medewerker in Afrika. Tenslotte gaf zijn vader hem mee om „de wereld naar vermogen een heel klein beetje beter te maken. Je moet er hard voor werken. Het gaat niet vanzelf.”

De topman schoot vol bij de herinnering aan zijn overleden vader, die hem dit advies gaf toen hij niet lang meer te leven had. Met zijn raad in zijn achterhoofd leidt Van den Brink nu 90.000 werknemers wereldwijd.