Webwinkel moet beter informeren over levertijd

„De levertijden moeten juist en actueel zijn, zeker met het oog op de komende feestdagen en de extra drukte door corona”, laat de ACM dinsdag weten. „Het is de verantwoordelijkheid van webwinkels om ervoor te zorgen dat zij de verwachtingen van hun klanten waar maken.” Webwinkels moeten klanten ook na de aankoop blijven informeren wanneer bestellingen vertraagd zijn, zegt de ACM.

De consumentenwaakhond zegt diverse webwinkels de afgelopen maanden hierop te hebben aangesproken, waarna maatregelen zijn genomen. Bijvoorbeeld door het aantal mensen op klantenservice uit te breiden.

Consumenten klaagden onder meer dan ze langer op producten moesten wachten dan verwacht. Ook betalen webwinkels vaak niet tijdig terug wanneer consumenten bestellingen annuleren of aankopen retourneren. Dat moet binnen 14 dagen als de consument gebruik maakt van zijn bedenktijd. Een veelvoorkomende klacht is ook dat webwinkels niet bereikbaar zijn of laat reageren op vragen of klachten.

De ACM kan dwangsommen of boetes opleggen aan bedrijven die weigeren zich aan de regels voor consumentenbescherming te houden.