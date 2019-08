Wall Street sukkelt naar lang weekeinde

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag dicht bij huis gebleven. Handelaren leken met hun hoofd al bij het lange weekend. De beurzen in New York blijven maandag gesloten vanwege Labor Day. Op de beursvloer overheerste nog wel optimisme over de handelsvete tussen de Verenigde Staten en China, maar werd ook gekauwd op enkele macro-economische cijfers. Verder buigen beleggers zich over resultaten van computer- en technologieconcern Dell Technologies.