Nederland steeds afhankelijker van import uit China

Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor Statistiek maandag publiceerde. Van alle goederen die ons land worden ingevoerd, kwam vorig jaar 10% uit China. Twee derde van de €48 miljard aan goederen, die ons land binnen kwamen, werd direct weer doorgevoerd naar een ander land. In 2020 bedroeg de waarde van de import nog €39,6 miljard.

Met name op telecommunicatie-apparatuur staat steeds vaker ’made in China’, in weerwil van waarschuwingen voor het risico van spionage via telecomnetwerken. Van de invoer van telecommunicatie-apparatuur was in 2021 26% afkomstig uit China, bijna twee keer zoveel als in 2015. Informatietechnologie is voor 20% afhankelijk van China.