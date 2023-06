Premium Het beste van De Telegraaf

Wet toekomst pensioenen zal komende tijd moeten worden verbeterd Hoogleraar Tilburg University: ’Nieuwe pensioenwet is een komma, geen punt’

Door Willemijn van Benthem Kopieer naar clipboard

Martin van Rooijen (50Plus) feliciteert minister Schouten met de Wet toekomst pensioenen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De Wet toekomst pensioenen is er doorheen. Volgens partner Ronald Doornbos bij PwC, en bijzonder hoogleraar Bastiaan Starink bij Tilburg University, ook partner bij dit consultancybedrijf, is het goed dat de nieuwe wet er komt. „Want verandering was nodig. Maar het nieuwe stelsel zal de komende decennia steeds verder moeten worden verbeterd.”