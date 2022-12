Premium Het beste van De Telegraaf

Opleving van aloude gourmetten: ’Zelf koken is gezellig en scheelt in het budget’

Wat zetten we op tafel met kerst? ’Gourmet’, klinkt het in koor, als je het aan de supermarkten vraagt. Heel veel Nederlanders gaan met de kleine pannetjes en de grillplaat in de weer. „Sinds oktober zoeken mensen op onze website al naar miniversies van zalm en beef wellington”, klinkt het bij Albert Heijn. „Het is informeel, voor ieder wat wils en betaalbaar.”