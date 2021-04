Column: Boris Johnson heeft het lastig zonder Trump

Premium Financieel

Column: het pond is de Brexit al bijna vergeten

Na vijf weken Brexit kan een voorzichtige balans worden opgemaakt van hoe goed het handelsakkoord in de praktijk werkt. Het is al duidelijk dat het bij Europese controles in de Ierse Zee en bij schaaldierexport flink schuurt voor de Britten. Toch is het pond aan een knappe opmars bezig.