B&S rondt overname Lagaay af

De deal werd in april aangekondigd, zonder financiële details naar buiten te brengen. Lagaay is gespecialiseerd in de distributie van medische en apotheekproducten naar locaties op zee, offshore en andere afgelegen locaties. Het bedrijf heeft volgens B&S veel kennis van internationale medische licenties en medische regels. Lagaay had vorig jaar een omzet van 43 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (ebitda) van 3 miljoen euro. Er werken ongeveer tachtig mensen.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik