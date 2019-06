Plussen bij opening Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met winsten aan de nieuwe sessie begonnen. Berichten over een vruchtbaar gesprek tussen de Verenigde Staten en Mexico na de onlangs opgelegde sancties op Mexicaanse goederen stuwden het sentiment. Beleggers kauwen verder na op het nieuws dat er onderzoek komt naar de dominante positie van internetgiganten Google en Facebook.