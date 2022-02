KvK: Reisbureaus blijven overeind ondanks corona en internet

Sinds de coronacrisis zijn starters wel huiveriger om te beginnen als reisbemiddelaar of met een reisbureau. In het eerste kwartaal van 2017 waren er 102 starters als reisbemiddelaar, in het vierde kwartaal van 2021 waren dat er 89. Het aantal starters in reisbureaus daalt wel iets van 67 in het eerste kwartaal van 2017 naar 38 in het vierde kwartaal van 2021. De KvK laat echter weten alweer een stijgende lijn te signaleren.

In de regio’s Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant zitten de meeste reisbureaus en reisbemiddelaars. De groei van het aantal reisbemiddelaars of reisbureaus was tussen 1 januari 2017 en 2022 het sterkst in de deelregio’s Noord-Limburg (+33%), Noord-Friesland (+25%), Delfzijl en omgeving (+20%), IJmond (+27%), Zeeuws-Vlaanderen ( +29%) en Zuid-West Overijssel (+29%).