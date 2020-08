Japanse beurs lager door zorgen economie

Beleggers verwerkten de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), waarin de beleidsmakers hun zorgen uitten over de onzekerheid van het herstel van de grootste economie ter wereld. De andere beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen eveneens omlaag.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1 procent in de min op 22.880,62 punten. De Japanse chipbedrijven werden van de hand gedaan in navolging van de koersverliezen onder Amerikaanse branchegenoten. Tokyo Electron en Advantest zakten 3,3 en 3,6 procent. Panasonic dikte 1,5 procent aan. Volgens mediaberichten wil het bedrijf meer dan 100 miljoen dollar investeren om de productiecapaciteit van accu's voor de Amerikaanse maker van elektrische auto's Tesla te vergroten.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent lager en in Hongkong daalde de Hang Seng-index 2 procent, na het besluit van de Chinese centrale bank om de belangrijkste rentetarieven onveranderd te laten. De Kospi in Seoul raakte 3,7 procent kwijt door de sterke stijging van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Zuid-Korea in de afgelopen dagen.

In Sydney verloor de All Ordinaries 0,9 procent. Qantas daalde 0,5 procent. De Australische luchtvaartmaatschappij leed afgelopen boekjaar een miljardenverlies als gevolg van de pandemie en verwacht ook in het lopende boekjaar geen winst te maken. In Indonesië en Maleisië hadden beleggers een vrije dag.