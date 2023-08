Toyota legt productie in Tsjechië stil

„We hebben maandagavond de productie moeten stopzetten. Dit heeft uiteraard gevolgen voor ons productieplan. Het is niet duidelijk hoe lang de storing gaat duren”, zegt een woordvoerder.

De storing is de tweede dit jaar in de fabriek in de Tsjechische stad Kolin, waar 1000 auto's per dag worden geproduceerd. In februari werd de productie nog stilgelegd vanwege toeleveringsproblemen door materialen- en chiptekorten.

In Tsjechië produceert Toyota de kleine Aygo en Aygo X.