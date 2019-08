'Handelsoptimisme zet Wall Street hoger'

Volgens het Chinese ministerie van Handel kunnen er in september in Washington weer handelsontmoetingen plaatsvinden tussen de economische grootmachten. Peking is tegen een escalatie van het handelsconflict met de Amerikanen en wil op rustige wijze de kwestie oplossen, aldus een zegsman van het ministerie.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsspanningen lijken hoger te openen, zoals bijvoorbeeld Apple en vliegtuigbouwer Boeing. Ook de chipsector met fondsen als Intel, Qualcomm, Advanced Micro Devices (AMD) en Nvidia staat voor een opening in het groen.

Consensus

Voorbeurs kwam een nieuwe raming naar buiten over de groei van de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal. De groei van 's werelds grootste economie werd herzien tot 2 procent op jaarbasis, van een eerder gemelde 2,1 procent. Het cijfer komt overeen met de consensus van economen. In het eerste kwartaal groeide de Amerikaanse economie met 3,1 procent.

Verder gingen de uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten vorige week omhoog, terwijl de groothandelsvoorraden licht stegen. Kort na aanvang worden ook nog gegevens gemeld over de Amerikaanse woningmarkt.

Best Buy

Aan het bedrijvenfront gaat de aandacht onder meer uit naar resultaten van elektronicaketen Best Buy. Die verlaagde zijn omzetverwachting voor het gehele gebroken boekjaar, maar schroefde wel de winstprognose omhoog. Kledingverkoper Abercrombie & Fitch lijkt met een zwaar koersverlies te beginnen na een omzetalarm.

Andere bedrijven die de boeken openden waren bijvoorbeeld discountwinkelketens Dollar General en Dollar Tree, levensmiddelenconcern Hain Celestial en warenhuisonderneming Burlington Stores.

De Dow-Jonesindex sloot woensdag 1 procent hoger op 26.036,10 punten. De brede S&P 500 steeg 0,7 procent tot 2887,94 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 7856,88 punten.