Honderden KLM-reizigers dagen vast in Panama na noodlanding: ’Traumatisch’

Door Yteke de Jong

Ⓒ ANP

Amsterdam - Vierhonderd KLM-reizigers hebben de afgelopen week dagen vastgezeten in Panama. Ze waren onderweg van Colombia naar Nederland, maar moesten een noodlanding in Panama maken omdat de motor kapot was.