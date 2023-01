Energiesector wil eind 2023 met prijsplafond stoppen

De oud-minister omschreef de manier waarop het kabinet de energiesteun voor huishoudens voor dit jaar heeft vormgegeven eerder al als ’behoorlijk complex’. Ze noemt het nu „raar dat je dit via de energiebedrijven moet doen.”

’Eenmalig’

Van Nieuwenhuizen benadrukt dat er tientallen energieleveranciers in Nederland zijn. Zij hebben in hun ict-systemen de hele verrekening van het prijsplafond moeten regelen. „We gaan er eerlijk gezegd wel van uit dat het eenmalig is.”

Ook wijst de Energie-Nederland-topvrouw erop dat de overheid met het prijsplafond eigenlijk alle huishoudens helpt en niet alleen de huishoudens die steun nodig hebben. „Wij hebben van begin af aan gezegd, het moet gericht zijn”, aldus Van Nieuwenhuizen. „Ons voorstel was destijds: koppel het bijvoorbeeld aan de zorgtoeslag. Dat is een bestaand systeem. Dan heb je in elkaar geval iets scherper een doelgroep te pakken dan nu.”

De energieprijzen stegen vorig jaar tot grote hoogte na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Daardoor zijn de energierekeningen van huishoudens ook flink omhoog gegaan. Vanwege de zachte winter liep de gasprijs op de gasmarkt wel weer een stuk terug, al ligt de prijs nog altijd een stuk hoger dan voorheen gebruikelijk was.

’Energieprijzen blijven hoog’

Van Nieuwenhuizen vreest, net als veel andere deskundigen, dat de energieprijzen nog wel een paar jaar relatief hoog zullen blijven. Dat komt omdat alternatieven voor Russisch gas er niet van de ene op de andere dag zijn. „Er komen grote windparken op zee, maar die komen niet morgen”, zegt ze bijvoorbeeld. Daardoor zouden we ons „nog niet rijk moeten rekenen” nu de gasprijzen weer wat zijn gedaald. Ook volgende winter wordt volgens haar nog „heel spannend.”

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) waarschuwde zondag ook al voor „te vroeg te veel optimisme” over de dalende gasprijzen. „Op dit moment lijkt het erop dat de gasprijzen iets aan het terugkomen zijn”, merkte Knot op in tv-programma WNL Op Zondag. Maar of die dalende lijn op de gasmarkt doorzet, zou nog niet te zeggen zijn. „De gasvoorraden moeten in de loop van dit jaar weer gevuld gaan worden voor de volgende winter. Dat kunnen we dit jaar niet meer doen met Russisch gas waar we dat vorig jaar nog wel konden doen.”