Sterke vraag naar nieuwe iPhone leidt tot recordkwartaal Apple

-

De omzet van Apple in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar kwam uit op $111,4 miljard. De nettowinst bedroeg $28,7 miljard in het kwartaal, eveneens een record. Een jaar eerder werd een totale omzet behaald van bijna $92 miljard, met een winst van $22,2 miljard.

Volgens Apple liep met name in China de verkoop goed, met een plus van 57 procent. De verkoop buiten de VS was goed voor 64 procent van de inkomsten in de afgelopen periode.

Naast een sterke vraag naar iPhones had Apple ook de wind in de zeilen door het vele thuiswerk- en onderwijs in coronatijd, met een grotere vraag naar iMac-computers, iPads en MacBooks. Ook draagbare apparatuur zoals AirPods en de Apple Watch werd goed verkocht. Verder werd meer verdiend met diensten zoals bijvoorbeeld iTunes.

Topman Tim Cook was verheugd met de cijfers. Die wijzen volgens hem op een enthousiaste ontvangst van de nieuwste producten van Apple bij consumenten. De resultaten van het Californische technologieconcern vielen beter uit dan analisten op Wall Street hadden verwacht.

Apple is het duurste beursgenoteerde bedrijf in de Verenigde Staten met een marktwaarde van $2,4 biljoen, omgerekend bijna €2000 miljard.