Mondragon: De Goede Spanjaard

Eigenlijk had de officiële opening van het hotel al op 25 april dienen te geschieden door burgemeester Gerard Rabelink van Schouwen-Duiveland. Het zou een van zijn laatste activiteiten zijn voordat hij met pensioen ging. Echter, het coronavirus verhinderde dit. Daarom was deze eer nu weggelegd voor de kersverse burgemeester Jack van der Hoek die eerder voor D66 wethouder in Haarlem was en Noord-Hollands gedeputeerde. Hij vertelde aan de mooie lunch nog op zoek te zijn naar een huis in Zierikzee dat dit jaar 800 jaar stadsrechten viert. „Wij kennen elkaar van het Oeteldonks carnaval”, glimlachte hij.

Schrijfster Nelleke Launspach en oud-burgemeester Jack Asselbergs, voormalig Kamerheer van koningin Beatrix in Zeeland.

Exploitant Govert Janszen die op 17-jarige leeftijd via een advies van de Limburgse hotelier Camille Oostwegel in de horeca belandde, was eerder vele jaren directeur van het befaamde Badhotel Domburg. Hij had nog één wens voor zijn pensionering. Hij wilde een eigen hotel runnen. De financiering ging niet via banken die ingewikkelde eisen stelden, maar via 51 aandeelhouders en wat eigen kapitaal. Janszen slaagde erin zo’n 11 miljoen euro bij elkaar te brengen om Hotel Mondragon met 40 kamers en suites in het voormalige stadstheater te verwezenlijken. Het hotel is een absoluut plaatje en een aanwinst voor Zeeland.

V.l.n.r. Christóbal de Mondragón (Sjoerd Ennenga), wijnboer Johan van de Velde, maîtra-sommelier/wijnkoningin Lianne Willemse en oud-premier Jan Peter Balkenende in de wijngaard van De Kleine Schorre.

„We zitten sinds begin juli knettervol en ook de komende vier weken is er geen kamer vrij”, vertelde Janszen. Hij was met directeur Nanda Willemse zo tevreden over het net aangenomen personeel dat alle 25 medewerkers meteen in vaste dienst werden genomen. „Het was door corona een gok maar wij wilden de staf niet teleurstellen”, klonk het bescheiden. Een select groepje onder wie oud-premier Jan Peter Balkenende, Quality Lodgings directeur Sander Allegro en oud-burgemeester Jack Asselbergs mocht de afgelopen dagen kennis maken met de gastvrijheid in Hotel Mondragon. Zo werd ook wijngaard De Kleine Schorre aangedaan waar ineens Christóbal de Mondragón opdook.

Publicist dr. Raymond Fagel (l.) en Albert Scheffer, directeur-bestuurder Stadhuismuseum Zierikzee.

In het Stadsmuseum Zierikzee van Albert Scheffers is aan deze veldheer een expositie gewijd. Dr. Raymond Fagel, universitair docent Algemene Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, schreef er het mooie boek De Goede Spanjaard over.