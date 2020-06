Transavia schikt in rechtszaak 'coronavouchers'

Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM (ANP) - De rechtszaak tegen Transavia om de 'coronavouchers' is van de baan en de luchtvaartmaatschappij gaat passagiers het volledige ticketbedrag terugbetalen. Duizenden passagiers hebben vanwege de coronacrisis in ruil voor hun geannuleerde vlucht een voucher gekregen maar een aantal nam daar geen genoegen mee en spande samen met claimbureau Aviclaim een rechtszaak aan. In totaal krijgen 85 klanten van Transavia bij elkaar ruim 20.000 euro aan vliegtickets terug met de schikking.