’Möllenkamp is niet langer de Maserati-man’

Ex-topman van Rochdale Hubert Möllenkamp moest in 2019 voor drie jaar de cel in. Ⓒ HH / ANP

Amsterdam - De veroordeelde ex-topman Hubert Möllenkamp van woningcorporatie Rochdale vecht donderdagmorgen bij het Amsterdamse gerechtshof de €2 miljoen aan, die hij moet terugbetalen aan de Staat. „Meneer Möllenkamp is 71 jaar. Het is een bejaarde man met oudemannenkwalen”, aldus zijn advocaat. „Daar klaagt hij niet over, maar hij is niet langer de Maseratiman. Hij kan geen baan meer vinden, heeft geen verdiencapaciteit.”