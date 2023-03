Premium Het beste van De Telegraaf

Pillenfabriek: ’Er moet weer een eerlijke prijs voor medicijnen worden betaald’

Door Klaartje Bax

Weite Oldenziel wil ervoor zorgen dat Ofimedicine - zoals de fabriek tegenwoordig heet - een gezond bedrijf wordt. Ⓒ HIELCO KUIPERS

Leiden - Apothekers, artsen en patiënten maken zich ernstige zorgen over de oplopende medicijntekorten in Nederland. Voor wie pillen slikt is er nu wel een lichtpuntje: een van de weinige medicijnfabrieken die we hebben draait weer.