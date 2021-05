Vakantiepark lokt klant met te lage prijzen

Binnenland

Brand in Rotterdams hotel, 300 gasten geëvacueerd

In het Art Hotel aan de Mijnsherenlaan in Rotterdam is vrijdagavond brand uitgebroken. Volgens de Veiligheidsregio is de brand onder controle. Er zijn zestig mensen naar buiten gegaan. Ze worden opgevangen in de lobby. Het hotel hoeft verder niet te worden ontruimd.