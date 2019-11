VolkerWessels brengt vuurwerk op lager Damrak

De AEX-index eindigde 0,3% lager op 581,82 punten. Eind vorige week bereikte de index nog de hoogste slotstand in negentien jaar. De AMX daalde 0,2% naar 874,55 punten.

Elders in Europa zakte de Duitse DAX fractioneel. Parijs koerste 0,2% hoger. De Britse FTSE 100 verloor 0,3%. Er komen nieuwe verkziengen in het Verenigd Koninkrijk.

Beleggers namen een afwachtende houding aan in de aanloop naar het komende rentebesluit van de Federal Reserve (Fed). Volgens Philip Marey, macro-econoom bij Rabobank, is het rentebesluit niet zo spannend doordat gelet op de tegenvallende Amerikaanse macrocijfers deze maand de Fed zo goed als zeker de beleidsrente voor de derde keer dit jaar met een kwartje neerwaarts wordt bijgesteld. „Daarna zal de lat voor de Fed een stuk hoger liggen om de rente nog een keer te gaan verlagen mede doordat de handelsspanningen tussen China en Amerika zijn verminderd en de Amerikaanse economie nog aardig blijft draaien.”

Marey benadrukt dat het volgend jaar lastig zal worden om een recessie in de VS te voorkomen. Hij wijst er op dat de eerste haarscheurtjes al zichtbaar zijn bij de bedrijfsinvesteringen, in de retailcijfers en op de huizenmarkt in Amerika. „Door de aanhoudende onzekerheid rond het handhaven van de internationale handelsverdragen hebben bedrijven een rem gezet op hun investeringen. Bovendien is er ook sprake van economische zwakte in andere regio’s, zoals in China en in Europa. ”

Verder krijgen beleggers deze week meer duidelijkheid over de gang van zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt met komende vrijdag het officiële banenrapport. „De langdurige staking bij het Amerikaanse autoconcern General Motors zal impact hebben op de werkgelegenheidcijfers”, stelt Marey.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Takeaway 4% onderuit, in reactie op een zwaar teleurstellende omzetprognose van de Amerikaanse branchegenoot GrubHub. KPN werd 3,5% minder waard. Branchegenoot T-Mobile kondigde vanochtend aan om op de Nederlandse markt voor vast internet een prijsoffensief te beginnen. Teleurstelling over de resultaten van het Franse Orange, deden het sentiment rond de telecomsector ook geen goed. DSM zag 2,1% van de koers verdwijnen.

Industriebedrijf Aalberts verloor 3,8%, na een verkoopadvies van ABN Amro. Randstad ging 1,4% omlaag, na tegenvallend nieuws over de Nederlandse uitzendsector.

Unibail-Rodamco-Westfield daalde 1,2%. Het vastgoedconcern liet weten dat de jaarwinst per aandeel waarschijnlijk aan de bovenkant van de in juli uitgesproken bandbreedte zal uitkomen.

ASML moest 0,5% afstaan. Vermogensbeheerder AllianceBernstein heeft zijn investeringen in de ’relatief dure’ chipmachinemaker ingeruild voor goedkopere Aziatische aandelen als Samsung.

Aan de andere kant zette Galapagos de opmars voort en steeg nog eens 1,1%. Het biotechnologiebedrijf stopt het klinische ontwikkelingsprogramma voor een eczeembehandeling, wat door analisten slechts als een kleine tegenvaller wordt gezien.

De verzekeraars hielden ook de voeten droog. NN Group dikte 0,8% aan, terwijl ASR 0,4% hoger werd verhandeld.

Bij de middelgrote fondsen raakte Altice 1,6% kwijt. Het kabel- en telecombedrijf heeft het dus jaar zeer goed gedaan op de beurs en publiceert zijn kwartaalcijfers op 13 november. Signify keek aan tegen een verlies van 2,3%.

ASMI (+1,3%) daarentegen profiteerde van de goede sfeer onder de techfondsen. Branchegenoot Besi kreeg er 1,2% bij.

Gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan verloor vastgoedfonds Wereldhave 0,1%.

Boskalis steeg 0,4%, na het binnenhalen van grote opdracht voor de Taiwanese windparken.

Smallcap Alfen sprintte 3,8% vooruit. De fabrikant van laadpalen meldde fors hogere kwartaalresultaten en handhaafde zijn jaarprognose. Bouwbedrijf VolkerWessels knalde 18% omhoog naar €21 in reactie op het voorgestelde overnamebod van €21,75 door grootaandeelhouder Reggeborgh.

De producent van elektronische componenten Neways gleed 5,5% weg, in reactie op de verlaging van de winstverwachting.

