Column: gokkende beleggers duiken weer op

Ⓒ AFP

Door de huidige snel bewegende koersen van deze weken zie ik ze weer overal opduiken: de gokkende beleggers. Ze klappen in de handjes als small cap-aandeel Kiadis Pharma wordt overgenomen en de koers hatseklats 246% stijgt op één dag. Ze kirren van plezier als hun bitcoins meer dan 13.000 dollar per stuk waard worden. En doen een rondedansje als Air France-KLM er bijna 6% bij krijgt terwijl de staatssteun nog niet zeker is.